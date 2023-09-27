從前瞻漁港要3000萬給81億，到雲豹小公主光電利益，至近日延燒不止的進口蛋疑雲，蔡政府弊端連環爆；名嘴歷史哥李易修26日在《大新聞大爆卦》節目指出，其實不只台農蛋品董座涂萬財說過，都是農業部授意，所有蛋品都異口同聲，但遭高雄市政府開罰殺雞儆猴，現在沒人敢咬出政府黑幕。但他認為還是要繼續挖超思這條線，秦語喬一露面案子就爆了。進口蛋跟光電一樣，都是綠營持續性的竭澤而漁。

歷史哥提到，當時涂萬財講了一句大實話：「是農業部叫我做的！」而且不是只有他講，桃園的仲毅是不是也這樣說？然後勤億蛋品、全台灣最大的蛋商也這樣說。還抓到新北的液蛋場，全部的蛋商都說「這是農業部叫我做的！」結果衛福部長薛瑞元現在已經下了一道「槍斃令」。

「什麼槍斃令？只要標錯，通通罰！所以陳其邁就拿了中央這道聖旨，下來瘋狂開罰，罰1000多萬！」歷史哥表示，就算涂萬財他家底再厚，罰1000多萬不會痛嗎？有可能嗎？所以他現在在殺雞儆猴，他現在就是殺涂萬財告訴大家：看看你們，誰敢再像涂萬財這樣子，把責任推回給我民進黨政府，你試試看，我就罰到你死翹翹！他就是讓你直接斃命，現在涂萬財還敢說什麼嗎？

歷史哥指出，現在涂萬財被罰了1000多萬，照理說記者打電話來，他要趕快申冤啊！他現在手機通通關機，記者通通找不到，他不敢講話了！因為他知道上面現在就是要「殺」他。所以陳其邁也很可惡，本來我們還以為高雄市政府有要做一點事情。

「真正的罪魁禍首，只要今天超思的秦語喬抓出來，那個形象一看就知道，是不可能營運幾億公司的老太太，這件案子就直接爆了嘛！」歷史哥強調，因為那個形象：原來我們找到那1000塊錢人頭的秦語喬長這樣！政府公然找人頭公司，公然從政府撥錢、洗錢。如果他今天沒有創造這個蛋的缺口，可以用專案來做這個超思的進口，可以綁定超思。如果你開標的話，超思可以標得到嗎？

歷史哥直言，所以整個事情理到源頭，還是一件事情，在野黨要繼續挖超思這條線，挖到底，真相就揭曉了！因為這是一個民進黨「可持續性的竭澤而漁」，創造一個可持續性的蛋的缺口，從民眾、從政府去撈這種不義之財，去撈公家的錢，這種是最穩定，只要專案繼續綁，錢就繼續來。他的專案是一顆就賺多少錢，這格局有沒有很像綠電？「現在民進黨的手法，通通都是一樣的！」