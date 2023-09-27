兩廳院行之有年的藝術出走，每年製作一部戲，並到全台巡演，今年的《寶島曼波Formosa》，由台南人劇團藝術總監呂柏伸執導，蔡志擎編劇暨作詞，三金音樂家柯智豪作曲暨編曲，打造懷舊工地秀，刻劃三個不同世代女性為生活拚搏的掙扎，以及她們對自身理想堅持的深情。

呂柏伸表示，這次突破以往用耳熟能詳歌曲貫穿全劇的手法，「除了工地秀模仿橋段會聽到經典歌曲外，主要是以原創歌曲打造的全新音樂劇，所以很好奇到四縣市演出時，鄉親的反應。」

劇中背景設定在一場充滿懷舊風情的工地秀，透過主持人的說學逗唱及歌舞演員的表演模仿，再現台灣經濟奇蹟時期特有的庶民娛樂，帶觀眾重溫肩並肩緊密看戲的親切滋味。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，當談論藝術如何讓社會變好的時候，不是只在談一個點，而是一個線、一個面， 而是在談社會如何一起共好，「過去的九年非常謝謝公益支持這個夥伴、以及各地文化局、文化機構跟我們一起合作。一個人走或許衝得快，可是有了大家一起往前走的話，這件事就會做的更好，藝術的扎根就會更深入。」

《寶島曼波Formosa》將於10月21日至11月11日在全台四地登場，地點包括花蓮日出大道、台南安定區體育運動公園、台中豐原區田心公園，以及屏東九如鄉休閒運動公園，皆為免費入場。