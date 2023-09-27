農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘與立委王鴻薇，相繼在網路上收到恐嚇訊息，行政院長陳建仁昨發出3個月破案的「軍令狀」，遭網友質疑「需要那麼久嗎？」、「還是因為批評民進黨，根本沒在辦」。刑事局強調，涉外案件不比國內，需要時間，絕無看顏色辦案或延誤。

警方查出，恐嚇「Lin bay 好油」的IP位置在墨西哥，帳號申登電話屬薩爾瓦多，帳號名稱是名小女生，目前已查出是遭人冒名，排除她或家人涉案的可能；另王鴻薇案犯嫌登入IP分別位於美國、馬來西亞及越南。

據了解，恐嚇好油的犯嫌，9月曾多次上網留言，因IP不只在墨西哥一地，還出現在其他國家，警方研判他應該是使用VPN跳板程式匿蹤，現正追查他歷次上網時有無疏忽而不慎露出馬腳，就有機會能將他迅速逮捕到案，但官警坦言，若相關跡證都在境外，案情恐怕就不樂觀了。

刑事局長周幼偉指出，國際科已尋求國際司法互助管道及透過國際刑警組織，發文請求墨西哥、薩爾瓦多警方協助，並通知駐美西、馬來西亞及越南警察聯絡官積極追查中。警政署強調會依法嚴辦，追查到底，絕不寬貸。

國際科長李泱輯表示，因IP顯示在境外，跨境調閱相關資料要經過各國的法律程序及個案審核流程。這些流程時間一定比在國內慢，刑事局已用最快速度洽詢各項管道進行跨境合作。