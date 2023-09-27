第78屆聯合國大會總辯論今天落幕，友邦教廷循往例未聲援台灣。本屆共11個友邦替台灣發聲，敦促聯合國體系接納台灣或強調台海和平穩定重要性，總數與上屆相同。

教廷外交部長蓋拉格（Paul Richard Gallagher）發言逾16分鐘，觸及全球團結、戰亂、人工智慧、人權等議題，關切烏克蘭、敘利亞、蘇丹等地局勢，維持一貫做法，未在聯大總辯論替台灣發聲。

教廷是本屆聯大總辯論最後一個發言的中華民國邦交國。

本屆聯大總辯論19日展開，11個友邦聲援台灣，依發言順序為瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉、史瓦帝尼、馬紹爾群島、諾魯、聖露西亞、吐瓦魯、聖文森及格瑞那丁、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯。海地、教廷未替長年遭聯合國體系排除在外的台灣抱不平。

其中，馬紹爾總統柯布亞（David Kabua）20日直言，聯合國官僚長期堅持對聯大第2758號決議的錯誤詮釋，運用受政治影響的結論，不讓聯合國與台灣人民及其民主有任何明確往來，「我們必須有勇氣認清現實，把這種過時的信條丟進歷史的墳墓」。

聯大第2758號決議為1971年第26屆聯大表決通過、關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華民國政府代表於此案表決前主動宣布退出聯合國，北京當局自此取得聯合國席位與中國代表權，近年屢屢以這份決議聲稱國際社會認同一中原則，阻撓台灣參與聯合國。

北京近年也加強對台軍事施壓，頻繁派遣艦機侵擾台灣周邊海空域，台海局勢在俄烏戰爭未平時備受關注。

瓜地馬拉、帛琉等友邦響應台灣訴求，在聯大總辯論呼籲維護台海和平穩定。捷克總統帕維爾（Petr Pavel）譴責中國在台海升高緊張情勢的軍事行動，如同去年的美國、歐洲聯盟（EU），在聯大總辯論提及台海議題。

友邦在年度聯大總辯論發言情況，向來是台灣外交觀察指標之一。

去年9月，宏都拉斯未在聯大總辯論替台灣仗義執言，今年3月轉向承認北京當局，結束與中華民國超過80年的邦誼，台灣友邦數量減至13國。

聯大期間，友邦除在總辯論發言挺台，也會以聯名或個別致函聯合國秘書長、參與遞函等方式支持台灣有意義參與聯合國體系。海地、教廷過去幾年都以此表態。

總統蔡英文、駐美代表蕭美琴上週分別以錄影演說和對話方式參與紐約非營利組織Concordia年度峰會，呼籲國際合作維護台海和平穩定，反制中國對台施壓。中國國家副主席韓正則在聯大總辯論重申一中原則，指北京堅決捍衛國家主權和領土完整，也願繼續爭取和平統一前景。（編輯：陳政一）1120927