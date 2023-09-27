加拿大36歲女子克莉絲汀（Kristine Sostar McLellan）日前搭機期間，看到鄰座一名母親獨自看管2個孩子，於是她主動提出想與該名母親的丈夫交換座位，結果男方答應之後，居然派了另外一個孩子坐到妻子身邊，讓其「1打2」變成「1打3」，也讓克莉絲汀見狀傻眼。

綜合《Daily Hive》、《ABC新聞》報導，同為2名孩子母親的克莉絲汀，當時將從美國拉斯維加斯回到加拿大溫哥華，而她因在機上看到鄰坐的另外一名母親獨自照顧嬰兒以及幼童，於是提出想和該名母親的丈夫交換座位，甚至主動走到位於前排座位的男方身邊詢問此事，結果男方答應之後，居然派了坐在一旁的另外一個孩子坐到妻子身邊。

由於克莉絲汀並不知道該對夫妻還有一個孩子，事後除對男方的行徑傻眼，並指該名母親起初「1打2」已經忙得不可開交，卻因丈夫變成「1打3」，可說完全措手不及。克莉絲汀強調，男方當時也許不該答應她的換位要求，「我沒想到他會做出這樣的事，面對這種情況，唯一合理的選擇是說，『不，謝謝。』」

克莉絲汀坦言，社會當中普遍存在「父母責任的不平等分配」問題，母親的角色很多時候都被期望承受家務、照顧孩子的責任，經此一事，她也強調，「父母雙方都應在此方面全力以赴。」

與此同時，克莉絲汀也將此段經歷發到TikTok，引起許多網友熱議，有人表示「我是一名空姐，見過很多母親整趟班機都要照顧孩子，父親卻只坐在一旁都不幫忙」、「如果我是那名母親，這趟航班過後，他就不是我的丈夫了」、「夫妻雙方都該負起照顧孩子的責任」；也有人說「如果這名爸爸換了座位，另外一個孩子不就獨自一人了嗎」、「也許他是家庭主夫，現在終於輪到媽媽照顧孩子，換他休息了」。

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