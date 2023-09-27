林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜案，台灣高等法院今年7月13日判決駁回林及檢察官的上訴，認定林觸犯妨害祕密等13罪，可易科罰金刑度部分，執行2年2月；不可易科罰金的傷害罪判刑8月，林與檢方都沒有上訴，全案已定讞，扣抵曾遭羈押的226天，林只須再服刑14天，並繳交78萬元罰金就執行完畢。

2021年9月林秉樞與高嘉瑜視訊時，曾竊錄截圖9張裸照，11月他指示女助理，在高嘉瑜上節目時「斗內」留言恐嚇，還在馥都飯店對高施暴，登入高的臉書貼出「小馬送我的勞力士手錶，真的很開心」等圖文，假冒高傳訊，甚至要求高寫下自白書。

數日後林秉樞在母親靈堂逼迫高嘉瑜下跪、拉扯頭髮，他擔心惡行被媒體揭發，持私密影像、錄音檔等物恐嚇高，還要求女助理P圖偽造存款交易明細。

一審及二審依竊錄、傷害、偽造文書、恐嚇、無故變更他人電腦相關設備電磁紀錄、強制等7大罪狀，一罪一罰共判刑13罪，除傷害罪判刑8月，其餘12罪判刑3月至6月不等，合併執行2年2月，可易科罰金，因未上訴已定讞。

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