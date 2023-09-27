美股今天賣壓沉重，道瓊指數重挫388點，創半年來最糟表現。投資人憂心高利率拖累經濟、政府運作恐停擺，亞馬遜面臨反托拉斯訴訟後股價低迷，進一步打擊市場信心。

3大指數開低走低，道瓊工業指數終場重挫388點，跌幅1.14%，收在33618.88點。標準普爾500指數下跌63.91點，跌幅1.47%，收在4273.53點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫207.71點，跌幅1.57%，收在13063.61點。

道瓊指數30檔成分股，只有2檔收紅，創3月22日大跌1.6%以來最糟單日表現。標普500指數6月以來首度跌破4300點關卡，11大類股全面倒地。

亞馬遜（Amazon.com）股價跌逾4%，在科技權值股中表現吊車尾。美國聯邦貿易委員會（FTC）醞釀多時後對亞馬遜發起反托拉斯訴訟，指控這家網路零售巨擘非法運用獨占地位拉抬產品售價，且傷害競爭對手。

蘋果公司（Apple）延續近期低迷走勢，今天股價跌逾2.3%，月初以來跌幅逼近8.5%。

晶片股也表現不振，費城半導體指數下挫1.77%，30檔成分股全面收黑。台積電美國存託憑證（ADR）跌逾2.2%。

美股得益於經濟強韌支撐企業獲利，今年多數時間走揚，擺脫去年因聯邦準備理事會（Fed）積極升息對抗通貨膨脹而大跌的陰影。標普500指數在夏季從前波低點反彈逾20%，邁入新牛市（多頭市場），但從7月底開始，通膨顯現僵固跡象，聯準會示意高利率將持續更久，美股漲勢無以為繼。

9月以來，道瓊指數與標普500指數分別跌逾3%、5%，那斯達克指數同期跌幅直逼7%。

聯準會上週雖決議政策利率不變，但暗示今年還會升息，堅定抗通膨的立場始終如一，刺激美元走升，具指標意義的美國10年期公債價格下跌、殖利率升至4.558%，創2007年10月以來新高。

美國政府因支出法案懸而未決而可能再次運作停擺，也令投資人焦慮。信評機構穆迪（Moody's）昨天警告，政府關門可能傷害美國債信評等。

美股另一利空是經濟數據欠佳。商務部今天公布，美國8月新屋銷售銳減8.7%，比市場預期差。經濟評議會（The Conference Board）的美國9月消費者信心指數降至103，創4個月來新低，同樣不如市場預期。

投資人本週將關注聯準會決策偏好參考的個人消費支出（PCE）物價指數數據，並留意聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）等官員發言，研判聯準會今年剩餘2次例會是否還會升息。（編輯：陳政一）1120927