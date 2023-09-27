曾薀帆自女團「G.O.F」單飛出輯，熱愛表演、喜愛唱歌的她，為了一圓音樂夢想，向家人借款30萬，從錄音、製作到MV全部親力親為、費用能省則省，完成首張個人創作EP《您好》。她接受時報周刊CTWANT專訪時，表示非常感謝前東家支持，願意放手讓她做自己想做的，更直言：「很早就知道自已要什麼，我想要成為有實力又有影響力的明星，如果現在不做就不會有下一步。」

曾薀帆在女團選秀《菱格世代DD52》大放異彩，拿下第一名以「G.O.F」成團出道。（圖／取自曾蕰帆IG）

曾有一段時間每天睡在當時公司的沙發上，曾薀帆表示為了追夢完全不覺得苦。（圖／許方正攝）

以偶像蔡依林為目標，曾薀帆19歲開始參賽《聲林之王2》，2020年在女團選秀《菱格世代DD52》大放異彩，拿下第一名以「G.O.F」成團出道，2022年更參加戀愛實境《為你唱情歌》演出，演藝事業看似順遂的她說：「當初是冠軍團出道，結果最後反而只有我們沒有新作品，團員也一度覺得為何要得冠軍，往好處想是老天爺想讓我單飛，所以女團才沒成功。」無奈遇到疫情攪局，發展不如預期。

曾薀帆與李哲言曾在《為你唱情歌》節目中組CP。（圖／踢帕娛樂提供）

今年5月恢復自由身從「G.O.F」單飛，曾薀帆透露曾有一段時間每天睡在當時公司的沙發上，「我覺得我真的都很幸運，就是會遇到願意幫助我的朋友，那時候住在前公司的工作室，我就是睡沙發，公司沒跟我收房租，我完全不覺得苦，因為還可以練唱、練跳舞」。

因為遇到疫情攪局，女團發展不如預期，曾薀帆透露去年年收入僅有5位數。（圖／許方正攝）

走過低潮，曾薀帆笑說自己個性不服輸，更希望自己創作的新歌都能有好成績。（圖／許方正攝）

她說那段時間為了夢想打拚，能不花錢就不花，朋友還笑她太節省，睫毛膏一用就是3年，「有時候真的不行就還是得跟家人伸手，算完我才嚇到，去年收入僅有5位數，只能說我真的是很愛我的夢想」，現在她已搬離台北回家住，有任何工作邀約就搭火車北上。

正能量面對自己演藝之路的不平順，曾薀帆坦言：「最低潮大概是一年多前，因為多囊性卵巢症候群，胖了10公斤，然後因為團體發展沒有很好，很想要表演卻苦於沒有機會跟舞台。」很感謝前東家栽培，才能在短短的時間迅速成長。

提到全新EP《您好》，除了同名主打歌曲外，還另外收錄了〈幸福肥〉、〈I don’t careanymore about you〉共3首創作。她坦言為了追夢跟家人借了30萬，「認識的製作人朋友有特別算便宜，MV也是自己剪，儘量能省則省」，目前已經拍好兩支MV，但30萬全部花完一毛沒剩。

憑著不服輸的個性，曾薀帆說：「因為走過很多低潮，所以更懂得如何轉化成為正能量，我社群上面也會分享一些正能量的話跟影片，不少粉絲看過後私訊我，說謝謝我，很開心走過那些低潮，才能成就今天的自己。」

更多 CTWANT 報導