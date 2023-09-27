23歲曾薀帆今年單飛推出獨立製作、創作的首張個人創作EP《您好》，希望藉由同名主打歌〈您好〉，讓大家重新開始認識曾蘊帆。立下30歲停損點目標，曾薀帆接受時報周刊CTWANT專訪時，坦言現在自己全力在事業上打拚，也因為前一段關係產生戀愛恐懼，「剛分手的時候還跟艾薇說我走不出來，她還陪我、跟說還說那個男生（吳霏）不好，原本以為演藝圈可以交到朋友，如今覺得一次失去兩個朋友」。

吳霏、艾薇2022年5月曾被本刊直擊一同逛大型傢俱賣場，當時雙方透過經紀人回應彼此只是朋友關係。（圖／本刊攝影組）

今年4月本刊再度直擊先前稱彼此是朋友關係的艾薇、吳霏兩人在陽台談情說愛，男生情到濃時還將頭深埋至女生大腿。（圖／本刊攝影組）

曾薀帆和艾薇因一同參加《聲林之王2》成為閨密，最後卻因先後與吳霏交往，三人友情生變。提到去年5月時報周刊CTWANT直擊「艾霏戀」逛傢俱賣場，曾薀帆說：「我其實在他們認愛之前我就知道了，逛IKEA的時候女生打電話給我我正在洗碗，媽媽聽到還說他們一定是互相喜歡，但之前跟他們很好，覺得他們不會做出來這種事情，媽媽講了我才嚇到，我還傳訊息跟她說『如果妳喜歡他我會祝福你們，畢竟我跟男生已經分手』。」

曾薀帆與艾薇因為一同參加《聲林之王2》成為好友，未料最後兩人友情生變。（圖／翻攝自曾薀帆IG）

曾薀帆透露前男友是在2022年2月6日正式提出分手，「他說《全明星運動會3》壓力很大，想要一個人，我真的非常支持他，分手後我還有說『加油啊！我知道你很累什麼的』， 結果咧！過幾個月，哪裡想要一個人？騙人的！後來會難過是因為覺得被欺騙，當時還說兩人只是姊弟」。

曾薀帆坦言和吳霏分手至今一年多，自己仍有著戀愛恐懼。（圖／許方正攝）

曾薀帆說：「跨年前艾薇把我約出來在咖啡廳聊了3個小時，主要說她沒錯，但我只是覺得為什麼要騙我，見面兩次她都堅稱跟男生只是朋友，而我之前問過她三次『妳有沒有喜歡他、有沒有怎麼樣』，她就是都沒有說，即便兩人那時候已經在一起，她還是騙我。」

在克服心理對戀愛的恐懼之前，曾薀帆覺得衝事業更重要。（圖／許方正攝）

兩人聊完後曾薀帆淋著雨騎車回家，分不清楚臉上是雨水還是淚水，激發靈感寫出了〈Youguys break my heart〉這首歌，並在去年12月30日於社群上發布。她表示前男友看到新歌後，竟打電話叫她刪掉，「他說他是藝人、我是藝人，這樣子有沒有想過後果？我回男生說這首歌我完全沒有在講你，所以跟你無關」。

而今年5月本刊再度直擊「艾霏戀」陽台煲愛，曾薀帆說：「看到這新聞很開心，因為我就覺得老天爺有眼啊！」而當時〈You guys break my heart〉這首歌也再度增加不少按讚數。

曾薀帆坦言分手至今一年多，自己仍有著戀愛恐懼，「我本來覺得我滿會愛人，但現在就會想到很多，朋友勸我不要多想，可是現階段還是覺得很難，我也告訴自己不能一直卡在這關，不過因為還想衝事業，交男友確實有點浪費時間，可能是要先克服心理這塊」。

她說自己雖然才23歲，但在演藝圈短短3年成長很多，要舞台的話自己也是可以創造，希望首張個人創作EP《您好》能有很好的迴響。

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