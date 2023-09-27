南韓啦啦隊女神李多慧4月加入樂天女孩，開始台韓兩地跑的生活，近來適逢中秋節，李多慧接受時報周刊CTWANT專訪分享韓國中秋習俗，她表示該節慶在韓國相當於台灣農曆新年，她和家人每年都會趁著中秋假期出遊，聽到台灣有路邊烤肉、吃文旦、月餅的習俗，她直呼驚奇，更自曝愛上柚子，在飯店囤了10顆之多。

李多慧認真在文旦上畫圖，對於這初體驗覺得很新鮮。（圖／林士傑攝）

在文旦上畫了可愛兔子的李多慧，對於自己的畫圖功力不太滿意。（圖／林士傑攝）

李多慧分享，雖然韓國中秋節有穿傳統韓服、拜拜、祭祖祖先，領壓歲錢等習俗，但她家裡比較不一樣，李多慧自小學開始爸媽就會趁著連假帶她和妹妹到處旅遊走馬看花，至今幾乎跑遍全韓國各大景點，但可惜假期只有短短4天，一家四口還沒機會一同到海外旅行。

李多慧也首次嚐試蛋黃酥，自招不愛蛋黃，比較愛紅豆沙月餅。（圖／林士傑攝）

她國中開始在漢堡店打工，初入職場發現賺錢不易，於是18歲後便不再和父母領壓歲錢，20歲那年中秋，她第一次包20萬韓圓（約5000元新台幣）孝親費，讓爸媽感動直呼：「這輩子都不能花掉！」並把那筆錢夾在記事本，方便隨時翻看。

第一次吃文旦就迷上，李多慧立刻買下10顆帶回去吃。（圖／林士傑攝）

李多慧4月加入中華職棒樂天桃猿啦啦隊。（圖／翻攝自李多慧IG）

雖然過節方式有別於其他家庭，但李多慧表示韓國人中秋必吃煎餅，她與家人也不例外，李多慧嘴甜大讚李媽媽做的煎餅最好吃，所以一家人會吃完再出遊。得知台灣在中秋假期時會在路邊烤肉與放鞭炮，她十分驚訝，直喊可惜這次無緣體驗，「好像很有趣，我也好想去！」

愛吃芒果的她，受訪前一天剛好到水果攤消費，店家告知現在是文旦的產季，在老闆的推薦下第一次品嚐文旦，沒想到她一吃成主顧，立刻包下10顆文旦帶走，她說：「文旦的口感比葡萄柚硬一點，還有剝皮的趣味在，我一天可以吃2顆，4天就可以全部吃光。」受訪時，她獻出文旦作畫初體驗，畫了象徵2023兔年的兔子頭，李多慧害羞表示，「我高中身邊很多同學讀美術相關科系，我也想畫，但試了之後發現這條應該不是我人生的路。」

雖然對自身畫功不滿意，但訪問結束李多慧仍打包「兔子文旦」回家，足見他對文旦的喜愛；她更當場試吃蛋黃酥，但吃了一口後露出奇妙表情，自招不愛吃蛋黃，蛋黃酥不是她的菜，不過她吃過紅豆沙月餅，表示與韓國傳統點心甜饅頭很像，「很好吃！」

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