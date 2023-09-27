熙來攘往的台北車站，旅客短暫停留快速通過，甚少注意到那些白日拖著自己全部家當於路旁等待的街友，直到夜幕降臨之際，他們才會拖著全部家當，回到一塊專屬於自己的位子，安心入睡。其中一位老婦人儘管傴僂著身軀，卻敏捷地推著載有全部家當的輪椅，迅速穿梭在北車周遭，選定地點後便坐著乞討，幾乎與一旁的無家者沒有不同，卻鮮少有人知道，她名下有房卻歸不得。

今年已經70多歲的A姓老婦人，白日往往會推著輪椅迅速穿梭在台北車站的各個角落，儘管她身型傴僂，在她身上卻未見蹣跚步伐，反而快速地推著她的家當在北車內各處閒晃，她髮量稀疏、穿著一件磨到泛白且明顯不合身的T-Shirt，靠近時還能隱隱聞到她身上的味道，晚上累了就席地而睡，以天地為家，看似與一般無家者沒什麼不同。

只是實際將老婦的過往經歷攤開來看，卻意外發現老婦名下有房產，竟還座落於中山區中山北路上，從最新實價登錄來看，每坪要價從50萬元至70萬元不等，新成屋每坪要價更是破百萬，但老婦明明有屋，卻從未回家，警方實際查訪後，周遭鄰居無人認得老婦，更沒有人住在裡面，因而被認定為空屋。

老婦人平時多挑選在計程車下客處乞討，運氣好的話一次可以拿到1、200塊不是問題。（圖／本刊攝影組）

本刊記者實際跟著老婦一個多禮拜，發現她在北車生活作息可以說是相當規律，無法於車站席地而臥時，就推著輪椅在北車周遭閒逛，偶爾前往北捷廁所盥洗，又或是拿著一個紙碗，專門在計程車下客區，瞄準下車乘客乞討，運氣好的話一次可以拿到1、200元不成問題。

本刊記者也藉機和老婦搭話，被問到為何以北車為家，老婦不願回答，只是不斷表示自己年輕時以做工維生，沒有讀太多書，「沒有用啦！」。老婦起初防備心相當重，表示自己在北車已經10餘年了，時間久到自己記不清了，平日多依靠乞討維生，直到看到記者遞給她的便當才逐漸放下心防。

她看著便當不斷喃喃自語：「這個便當很好欸」，更和記者分享自己在北車10多載，曾有男性遊民試圖希望和她成為男女朋友關係，但被她拒絕後，男子疑似由愛生恨，竟開始對她有諸多欺凌，甚至聯合眾人排擠她，所幸最終仍有明理的人，才讓她的生活不至於太難過。

北車平時對街友多有管制，老婦晚間回到北車周遭時，簡單鋪下紙板入睡。（圖／周志龍攝）

不過本刊記者也直擊，老婦在乞討過程中，一名全身上下穿著潮牌，手拿ＬＶ包包、身帶金項鍊的男子主動向老婦攀談，過程中不斷「展示」自己脖子上的金項鍊，並不斷向老婦表示，「你再這樣就不買給你吃」等語，疑似為詐團成員企圖吸收街友當人頭；而老婦待在北車整整一星期後，也終於動身前往永和，疑似去「找朋友」，隨後更是熟門熟路的搭公車返回北車，看得出早已不是第一次搭乘相關路線。

從法院判決書資料中也可以發現，老婦過往的經歷，確實與一般遊民並無太多不同，多次因撿拾他人物品，挨告竊盜或侵占等罪遭判刑確定，其後因不明原故，遭人向法院提出支付命令等訴訟，主張婦人欠其640多萬餘元，才意外發現婦人在中山區有房產，但最終因警方查訪該處後，被認定為無人居住的空屋，相關訴訟聲請遭到駁回而不了了之，種種經歷都令人不勝唏噓；至於老婦的房子是怎麼來的，目前仍是謎。

對此，律師李巾幞指出，有關向法院聲請支付命令一事，相關通知書必須要確實送達到老婦手裡，且老婦對此無異議，該支付命令才能真正有效。

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