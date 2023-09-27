台北車站一名70多歲的A姓婦人，平日依靠乞討維生，看似與一般遊民並無不同，卻意外發現她名下有房，地點甚至位在中山區。不過本刊記者實際走訪，發現婦人儘管在中山區有房，平時卻以北車為家，從來不曾回去中山區的房子，該間房屋甚至經警方訪查後，被認定是無人居住的空屋，周邊鄰居更是從來沒見過婦人。

對於婦人寧可以天地為家，卻也不願意回家，精神科醫師楊聰財指出，造成這些遊民有家也不願意回的原因有千百種，其中不乏因家庭問題或因個人問題、不被家人理解進而形成衝突、不願與家人互動而選擇離家，又或是因經濟問題等，無力找到避風處最終淪落街頭，但這其中也有不少人因為尋求獨立或有「冒險精神」而選擇餐風露宿。

楊聰財也分享他曾碰過的個案，他曾收治過一名66歲的陳姓男街友，陳男在一次家庭破裂後便失去了穩定的住所，並喪失社會網絡與家庭的支持，加上經濟來源不穩定，長期的街頭生活讓他罹患憂鬱症與焦慮症。

陳男明顯對生活失去興趣、自我價值感降低，長期的孤獨與獨處更讓他感到恐慌與無助，而面對經濟來源不穩定、與隨時可能產生突發狀況的街頭，陳男也明顯受到焦慮症影響，進而影響睡眠，形成藥物與酒精濫用，這不僅影響到陳男的身體健康，更影響其心理健康，從而加重其困境。另外，由於長期的孤獨使他難以建立穩定的人際關係，也進而無法取得工作，使得他進入惡性循環的迴圈，始終無法脫身。

老婦對於自己為何會出現在此不願多談，只說自己年輕時做工維生，沒有讀太多書，「沒有用啦」。（圖／本刊攝影組）

楊聰財指出，對於陳男來說，其迫切需要綜合醫療與心理健康支援，除基本的醫療檢查外，陳男也須進行心理輔導與物質濫用治療，藉此使其脫離惡性循環的迴圈，同時也需依賴社會支援與定期追蹤，才能使他走回正途。

不過，對於社工來說，光是勸說街友們接受收容就是一大難題，不少人因為在外面自由慣了，面對進入收容所後外出需要報備、有門禁等限制相當不習慣，對不少街友來說，進入收容所和當兵幾乎沒有兩樣；而最讓社工感到無力的地方是，就算好不容易輔導他們就業、租屋，有些個案可能會因各種原因失業，失去經濟來源後積欠房租，再次淪落街頭。社工也坦言，社會支持固然重要，但更需要他們願意被拉一把。

精神科醫師楊聰財也提醒，成為街友的原因有千百種，導致他們寧可以天地為家，也不願回家的原因也各不相同，在這種情況下，理解和尊重他們的決定，以及提供支持和幫助可能是有益的。如果民眾真的關心某些人、為何要選擇遊民生活，建議與他們建立溝通管道，並嘗試瞭解他們的具體情況和需求，才能提供最適合他們的解方，使其脫離惡性循環的迴圈。

本刊記者直擊，一名全身穿著潮牌的男子向老婦攀談不短時間，過程中更「展示」其身上的金項鍊，疑似為詐團遊說她交證件。（圖／本刊攝影組）

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