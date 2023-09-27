「早期金融業多為男性高階主管為主，我不是男生，小時候父親就沒有指望我未來要參與他的事業。」「我在創投業做了一陣子，父親看到我在外面的表現，看到了我的存在。」52歲的駱怡君三年前出任王道銀行董事長，今年續任，12席董事中女性董事四位，達三分之一，是台灣金融圈中女力占比高的銀行。

如駱怡君所言，放眼台灣金融圈，早期新光集團、中信集團、國泰與富邦集團「吳吳、辜辜、蔡蔡」家族，父子事業傳承，加上其他傳統事業跨足金融業，以及地方信合社改制的銀行，經營團隊幾乎是「男性」的天下。

王道銀行也不例外。駱怡君出身金融世家，祖父為台北區合會儲蓄公司（台北國際商業銀行前身）創辦人之一的駱水源，祖母為士林望族，父親駱錦明受中信集團辜濂松重用，曾任中國信託總經理，並為中信創立中國租賃，1999年自立門戶，開設台灣工業銀行，早期董事會也以男性居多。

雖無父親刻意栽培，但駱怡君自身就是學霸一枚，北一女畢業，擁有美國波士頓大學企管學士、麻省理工學院企管碩士後，進入創投業，與MIT同學一起創立碩網資訊。

現在的中租控股、中租迪和的前身中國租賃，由中信集團辜濂松與駱錦明共同創立，圖為駱錦明出席中租企業集團歲末聯歡晚會中，與辜濂松、辜仲立父子合影畫面。（圖／報系資料照）

2001年，駱怡君加入台灣工銀集團，2009年單槍匹馬赴香港建立第一個海外分行，並擔任香港分行首任行長，2012年擔任台灣工銀常務董事暨集團策略長；2017年轉型商業銀行後，隨著業務擴展，公司員工數較台工銀時期倍增已破千人。

在創投界、金融界人士眼裡，「駱怡君其實是個很拚的人。」一名從她行跳槽到王道銀八年的職員跟CTWANT記者說，銀行業與各行各業都一樣得做出業績，要有營收獲利，但在王道銀還特別講究「文化」的特質，包括藝術展覽等活動，內化的公司治理企業永續ESG，就是遵法，好好做事。

CTWANT記者觀察，駱怡君一方面會用數據來分析王道銀行各項業務與營收獲利表現的財務管理特質，也有其創新挑戰勇氣「衝衝衝！」「我很開心現在王道銀行組的經營團隊，業績蒸蒸日上，做出許多全台第一、亞洲第一的前例。」駱怡君自信地說。

譬如說，為國內首家原生數位銀行、率先推出機器人理財業務，亞洲第一家取得美國B型企業認證的上市銀行、發行第一張「低碳生活卡」……。

還有讓這位女當家開心提到的組建新軍，吸引業界高手投靠，經營團隊不乏老將，包括王道銀行總經理李芳遠，自2012年加入台灣工銀，擔任香港分行行長期間的稅前淨利成長近五倍；金融業務處執行副總林一鋒原先擔任台灣工銀的企金長，2022年初王道銀行將企金和個金整併為金融業務處，由林一鋒總督導，發揮工銀時期累積企金客戶優勢，更加深化企個金綜效，開拓多樣化客群。

現任王道銀行總經理李芳遠（左），2012年加入台灣工銀，曾任匯豐（台灣）銀行資深副總裁暨工商金融業務處負責人，也出任過王道銀香港分行行長。（圖／黃威彬攝）

「李總超拚的，全台跑透透，晚上十點多還在跟客戶聊」「他可以不看筆記把這家公司創業家族三代等的名字一一說出，細數他們的創業、傳承等價值觀。」王道銀行常務董事林坤正敬佩地說，如同李芳遠曾吐露說他的生活，「白天跑客戶，晚上和客戶吃飯」，與客戶關係緊密。

今年王道銀行12席董事改選，大幅增加女性比例達四席，也是出自駱怡君的想法；一般董事包括駱怡君以自然人出任董事，新增台灣工銀科技顧問總經理湯維慎；獨立董事則新增前永豐銀行總經理江威娜、宏鑑法律事務所合夥律師王傳芬。

2008年2月位於北市內湖科技園區的台灣工銀總部大樓落成啟用，現今為王道集團總部，一樓為王道銀行總行。（圖／方萬民攝）

「在經營團隊上我不會偏袒誰，都給予公平機會，要靠成績來說話。」駱怡君治軍雖講紀律，但在9月20日分行開幕時，也看到她感性柔軟一面，向道賀的嘉賓與團隊九十度鞠躬致意，也向現場擊鼓師傅彎腰道謝。

「這和她的父親很像，以禮相待合作團隊與夥伴，駱榮董（駱錦明）知道有同仁要退休前，會跟他們聊天憶過往，握手感激心情點滴在心頭。」一位主管有感而發；同業甚至形容駱錦明以「專業、人情，以及價格上的些微優勢」，常能無往不利。

曾有半年短暫婚姻的駱怡君，在2016年產下一女震撼金融界，如今女兒已上小學。「我跟女兒說，不一定要有跟著母親、祖父都在金融業的傳承想法，不要有壓力。」「只要妳想做有益於社會的事情，我都會支持女兒。」

駱怡君談到女兒時的語調和緩舒柔，「她想當音樂家畫家都可以，如果是真的對金融有興趣，我也都支持。」跟父親一樣，駱怡君不會刻意栽培女兒為接班人。

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