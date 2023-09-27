一名高一生在國三時下課後，每天都會喝1杯全糖的手搖飲，一年下來體重增加10公斤，且經醫師檢查，已有嚴重脂肪肝、肝功能異常，也因此使其原本就有的異位性皮膚炎症狀加劇，使其上課無法專心。醫師表示，該高一生經過戒糖後，體重明顯下降，脂肪肝等肝功能也改善，另因更有體力讀書，課業也因此進步。

家醫科醫師李唐越在《醫師好辣》節目中表示，上述男學生是在母親陪同下進入門診，當時一看到就覺得男學生看來非常蒼老，皮膚粗糙，且肚子很大，原來該學生近一年來體重增加約10公斤，使其模樣看來與一般高中生差異很大。

李唐越表示，經檢查後發現，男學生有嚴重的脂肪肝，肝功能指數也異常，三酸甘油酯、血糖值也都偏高。細問後發現，男學生在國三時下課後，因學校附近很多手搖飲店，養成他每天下課後就喝一杯全糖手搖飲，所以男學生在高一這階段就已經有上述嚴重問題，「也就是，還沒高三，就離三高不遠。」

他表示，由於男學生的體重過高，將引發代謝疾病，因此他要求男學生戒糖，並透過藥物與飲食，除了讓男學生的體重下降、脂肪肝與肝功能改善外，皮膚、精神也變好、男學生課業成績也好轉。

他表示，國外研究發現，一國家的添加糖攝取與該國的糖尿病人口數密切相關，若高果糖、玉米糖攝取量超過2%，該國的糖尿病人口就會增加2成，「特別是加工過的玉米澱粉製成的果糖，對血糖、體重的影響至為關鍵。」