今天仍吹東北風，迎風面水氣較多，中央氣象署發布大雨特報，基隆北海岸、新北及東半部有局部大雨發生機率。周五到周日（29日至10月1日）中秋連假大台北及東半部有局部短暫雨；周日入秋首波東北季風報到，白天高溫略降，約在29至31度，各地低溫變化不大。另外下周四（5日）台灣東南方海面熱帶擾動發展成颱風機率達40％。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今、明兩天各地多雲時晴，水氣略增，東半部及大台北東側偶有局部短暫雨，西半部近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署清晨發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，基隆北海岸、新北、東半部（含蘭嶼、綠島）地區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。

今各地氣溫：北部23至34度、中部25至34度、南部25至35度、東部23至34度。

至於中秋連假天氣，吳德榮表示，迎風面雲量略多，東半部有局部短暫雨，大台北偶有局部短暫雨；背風面西半部多雲時晴，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象粉專「林老師氣象站」發文指出，周日首波東北季風南下，迎風面北部及東半部地區雲量增多，轉為陰局部短暫雨的天氣；由於此波冷空氣厚度淺薄，白天高溫略為下降，高溫約在29至31度之間。

另外吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，下周四（5日）台灣東南方海面熱帶擾動發展成颱機率達40％，應持續觀察。