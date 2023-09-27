小兒科醫師張博揚表示，最近真的有點可怕，數種病毒在校園「煉蠱」，很多人感冒才剛好，又因為發燒回來看診，連爸媽也逃不掉，提醒大家要保重身體。另也呼籲家長們，尚未打過流感疫苗的幼童，需要接種2劑疫苗才有保護力，建議第一劑不要拖太晚去打，免得打不到第二劑。

小兒科醫師張博揚昨在臉書上分享，最近真的有點可怕，數種病毒在校園「煉蠱」，大概兩周一輪，前次感冒才剛好2到3天，患者又發燒來看醫生，而且爸媽也逃不掉抓交替的宿命。能夠提供抗病毒藥物的也只有流感而已，其他病毒感染依然要走完病程，所以大家要保重身體。

張博揚表示，最近有些已經得流感的病人詢問「都已經得流感了，還要打流感疫苗嗎？」但因為流感疫苗現在都是四價，每年冬天流行的病毒株約2到3種，得過一種還是可以保護其他3種，CP值不錯，所以身體已經恢復健康的人快去打吧。

張博揚也說，去年公費流感疫苗打到1月份才用罄，有意願要打的人不用急，但沒打過的幼兒需打2劑才有完整保護力，建議第一劑不要拖太晚，以免第二劑打不到。

2023年公費流感疫苗將於10月2日開打，第一階段提供給10大族群先打，包括65 歲以上長者、醫事及衛生防疫相關人員、安養與長照機構的受照顧者及工作人員、6 個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病者、6 個月內嬰兒的父母、幼兒托育人員與保母、國小到高中職與五專1至3年級學生以及禽畜相關及動物防疫人員。11月1日起則開放第二階段50至64歲無高風險慢性病成人接種。