台積電赴美亞利桑那州設廠引發台灣各界熱議。然而今（27）日卻有媒體爆料，美方再出難題，亞利桑那州州長郝愷悌（Kathleen Marie Hobbs）上周來台，邀請台積電前往該州設立先進封裝廠。然而卻有內部人士披露封裝產業毛利率偏低，「晶圓代工都不知何時才能賺錢，封裝廠就跟過去，不是要虧一屁股嗎」。

亞利桑那州長郝愷悌來訪，促台積電先進封裝，落腳美國。（圖／總統府提供）

台積電前往美國設廠，引發美方工人不滿，近期受到外媒大篇幅報導。據《鏡週刊》27日最新報導指出，郝愷悌提出台積電前往當地設立先進封裝廠一事，由於毛利率過低，已引發台積電高層的苦惱，且光是在美3奈米廠、4奈米廠的問題都尚未解決的情況下，再強迫設立封裝廠突顯出台積電的全球化布局已陷入陣痛期。

該報導指出，本月18日郝愷悌帶團來台，除參加「2023年美國商機日暨台美供應鏈夥伴論壇」，同時也拜訪台積電董事長劉德音和總裁魏哲家，並當面提出台積電前往亞利桑那州設先進封裝廠的請求。之所以會做出該舉動，主要是因為外媒指出，儘管台積電AZ廠（亞利桑那州廠）雖然是規劃生產3奈米和4奈米晶片，但需要運回台灣封裝。

《鏡週刊》報導提到，對於在亞利桑那州設置先進封裝廠，台積電內部傳出質疑，認為3、4奈米工廠的痛苦都沒還渡過，馬上又拋出一個的燙手山芋；另報導也透露，有資深半導體業高層點破劉德音和魏哲陷入進退兩難的境地，台積電設立AZ廠，「頭已洗一半了，還能怎麼辦，被騙第一次後，難道還要被騙第二次？」，且封裝產業在美國許久沒擴產了，關鍵就是毛利率偏低，此事根本毫無商業邏輯。