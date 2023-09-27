近來小兒科急診激增，兒科醫師紛紛提出警告，不少病毒正在流行，尤其是「呼吸道融合病毒（RSV）」，恐導致兒童出現嚴重症狀，甚至呼吸暫停、猝死，呼籲家長、第一線醫護一定要提高警覺！

「咳、痰、喘」，小兒科醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」分享，不少病毒流行中，尤其是RSV。他進一步指出，一旦被病毒感染，會咳個不停，痰也會很多，加上嚴重喘息。

吳昌騰強調，RSV不僅會導致兒童細支氣管炎、支氣管痙攣，也可能因此罹患肺炎、急性呼吸衰竭，甚至呼吸暫停，第一線醫師和家長務必注意。

小兒科醫師林智葳也提醒，去年冬天大流行的RSV，近來頻頻在診間驗出，家中若有5歲以下高燒不斷、咳嗽（通常會咳到吐）的小孩，千萬提高警覺！主要症狀為高燒、嚴重咳嗽伴喘鳴聲、痰多到爆炸。

感染RSV後，病程約7至10天，通常會痊癒；未滿2歲的小朋友或較小周數的早產兒，未來發生氣喘的機率，會比一般沒有得過RSV的孩子高。