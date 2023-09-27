威盛基於工業安全防災需求，了解到有些區域因有高危險性原物料如揮發性有機氣體，導致火災氣爆風險高。一旦產生災害往往造成人員與設備巨大損失，因此需要每週7天24小時全時防災監控，包括火焰偵測、煙霧偵測、氣體洩漏偵測與高溫異常檢測。

另外在工廠敏感製程區或高危區域還要求相關設備需擁有防爆等級。

然而，根據市場調查，傳統人力或監控設備普遍無法做到每週7天24小時全時防災監控，且仰賴人力耗費過大；加上有些工廠環境人員不易到達，巡檢困難，增加人力工作安全疑慮。除此之外，災害發生時往往是火焰，煙霧、高溫或氣體洩漏同時產生，但現有市面偵側系統多半只有火焰，煙霧、或氣體洩漏其中一項至兩項之偵測，難以做到多樣事件同時偵測的功能來達到早期預警防災功能。

威盛為研發邊緣人工智能系統和工安AI應用軟體的科技公司，已完成開智慧工廠發煙火辨識防爆偵準系統，為火災和管道洩漏預防現有的自動化危險檢測流程提供更廣泛的涵蓋範圍和更高的精確度並降低巡檢人力成本，讓所有預警防災流程效率大幅提升。企業也不用再冒著派人員到敏感危險區域去檢查火災或管道洩漏的風險，而是利用具備鏡頭的邊緣人工智慧系統，對其生產和倉儲場所進行24小時的全面危險檢測。運用先進的電腦視覺演算法對潛在危險，像是氣體的排放和腐蝕等等，進行識別所省下的費用遠超於最初投資的成本。

威盛智能工業安全系統支援在苛刻的條件下24小時運行(防爆+IP68)，且能夠辨識特定的安全威脅，在導入AI方案後，將可協助企業在災害發生前預先準確偵測，爭取分鐘級以上甚至更多的寶貴處理時間，預防工安事件發生。因此潛在的應用領域非常廣泛，包括了各種的企業應用情境。

威盛表示，保護勞工警消安全，打造安全工廠是威盛開發工廠AI的初衷，透過專業的智慧工廠工安AI，幫助產業提升工廠安全管理，避免工安造成的意外災害，提早預防工安事故發生，期許工廠AI這道光，可以引領產業工廠管理進入光明。