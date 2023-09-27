過去智崴尚未踏足的南美洲市場，但近期已成功透過新產品o-Ride飛行劇院獲得來自巴西的訂單，讓智崴於全球的飛行劇院市場版圖，僅剩非洲尚未攻克。o-Ride飛行劇院不僅針對南美洲市場，也適合全球所有傾向經濟型飛行劇院的客戶，該新產品從去年底發表至今，已成功於大陸、巴西及日本銷售出8套o-Ride飛行劇院，未來可望持續為智崴拓展新興市場、提升市場滲透率和穩固品牌領導地位。

今年智崴於德國最大主題樂園歐洲公園打造的飛行劇院Voletarium，榮獲2023年European Star Awards歐洲地區最佳遊樂設備大獎-黑暗騎乘類第一名。董事長歐陽志宏表示，此次得獎的飛行劇院自2017年開幕即獲得當年度歐洲地區最佳新設備大獎，在營運六年後仍能超越法國巴黎迪士尼以及法國未來公園中的各項明星設備，勇奪該類別第一名，深具意義。

此外，會展上智崴宣佈與德國知名製片公司Mack Animation合作拍攝的飛行劇院影片「飛越非洲It’s Africa」即將於2024年上映啟動全球授權。這將是全球首部以非洲為主題的10K實景航拍飛行劇院影片。攝影團隊花了近一年的時間深入非洲人煙罕至之地，捕捉珍貴的非洲大地絕美影像，例如在肯亞草原上跟著大遷徙的野生動物奔騰眺望吉力馬札羅山，以及在圖爾卡納湖欣賞數以百萬計的紅鶴將湖泊妝點成粉彩，飛過東非大裂谷感受世界三大瀑布維多利亞瀑布的氣勢萬鈞。

智崴在主力高階產品飛行劇院系列中，新增一項能快速搭建的新產品移動式飛行劇院(Turnkey o-Ride)。客戶只需提供堅硬平坦的基地，智崴團隊便可在短時間內將一整套飛行劇院包含建物外觀搭建完成，大幅降低客戶建置新設備的時間和金錢成本。其能快速搭建、價格更經濟的優勢，已成功為智崴拓展新市場，提升全球市場滲透率。