一名男大生最近和朋友用LINE聊天，對方表示現代人都是空格代替逗號，會使用逗號的都是老一輩族群，他好奇問「用標點符號的是老人嗎？」貼文引發熱議，網友認為，若是私下和朋友社交，用空格完全沒問題，但出社會進公司仍用空格替代逗號，肯定被主管罵爆。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，前天和朋友用LINE聊天，對方說現在只有老人會用逗號，年輕人都是用空格，讓他很疑惑，「我覺得用空格看起來很累，這樣也被視為老人？」

貼文曝光，讓多數人搖頭，「如果我是主管，我看一眼就叫他拿回去了」、「應該說打空格的人，是還沒有被社會的鞭打的， 若剛出社會這樣回主管，鐵定被罵死」、「下一輪出社會的，估計是空格大戶」、「我剛出社會時，被公司經理講『在』和『再』不分，現在連標點符號都不想用的下一代，感受到時代的落差」、「回公事一定有標點符號」。

另也有網友批評，「那是現在的教育失敗，連中文都學不會，打字不加標點符號，就好比拉屎不擦屁股」、「你朋友真的很可悲，貶低老人不會顯得比較高尚」、「打字全部黏在一起，不分段或空格的人才沒文化」。