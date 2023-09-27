自上周以來襲擊巴西的熱浪幾乎影響了整個南美洲，即使南半球的春天從23日開始，秘魯、玻利維亞、巴拉圭、阿根廷和巴西等南美多國卻像經歷炎夏，氣溫超過攝氏40度。

這些國家在9月份都出現創紀錄高溫，預計未來幾個月南美洲大部分地區氣溫可能進一步升高。

連續多日的極端高溫是所謂的「熱蓋現象」（heat dome）所造成的結果，自上周以來滯留南美洲上空的阻塞高氣壓導致大量熱空氣生成，熱空氣出不去又被高氣壓向下壓縮後變得更熱。

由於熱空氣會往上升，然後又被上方的阻塞高氣壓往下推，被壓縮後到達地面，地表氣溫就變得更熱。還有聖嬰現象（El Niño）也引發高溫，如同全球變暖的潛在趨勢。專家表示，氣候變化預料將增加這種極端天氣的發生頻率。

9月通常是一個溫和的月份，但秘魯卻經歷了極端氣溫，像是埃斯佩蘭薩港市（Puerto Esperanza）氣溫超過攝氏40度，在該國極為罕見。

還有巴拉圭西部城市菲拉德費亞（Filadélfia）、玻利維亞的千里達（Trinidad）和阿根廷的拉斯羅米塔斯（Las Lomitas），也分別創下攝氏44.4度、39.5度和43.6度高溫紀錄。

巴西氣象公司MetSul指出，巴西的高溫尤其普遍，24日有11個州的氣溫達到攝氏40度。

國家氣象局（Inmet）指出，聖保羅記錄攝氏36.5度，是自1943年以來該市9月份的最高溫度。中西部城市庫亞巴（Cuiabá）40.1度，里約熱內盧39.9度。

異常高溫也增加巴西發生火災的風險，像東北部巴伊亞州（Bahia）即爆發野火。預計本周南美洲部分地區將持續極端高溫，並可能出現更多破紀錄情況。

監測極端氣溫的巴西氣候學家和氣象歷史學家艾雷拉（Maximiliano Herrera）警告，未來幾個月可能出現比目前更糟的極端氣候現象。

南半球其他地區也正經歷異常溫暖的春天，例如澳洲正面臨異常高溫和森林大火。

國際氣候研究組織Climate Central最近的一項分析指出，在6月至8月期間，98%的人類經歷了氣候變化造成的高溫。

極端高溫是氣候變化最明顯的跡象之一，因為人類繼續燃燒使地球變暖的化石燃料。今年，北半球經歷了有記錄以來最熱的夏天：6月、7月和8月打破了月度高溫的世界紀錄。

隨著異常高溫的持續，有跡象顯示，9月也是有記錄以來最熱的月份。

根據美國國家海洋暨大氣總署的數據，今年有超過93%的可能將是歷史上最溫暖的一年。（編輯：陳承功）1120927