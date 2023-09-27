布魯克斯羅賓森。（美聯社）

金鶯名人堂球星布魯克斯羅賓森（Brooks Robinson）27日逝世，享壽86歲。羅賓森18歲開始為金鶯隊效力，在小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）登上大聯盟之前，羅賓森就是金鶯隊初代「鐵人」，經常打滿162場比賽，以三壘手身分打了2870場比賽則是該位置史上最多。1983年羅賓森以92.0%得票率入選名人堂。

當時球員自由市場不發達的年代，羅賓森長達23年的職業生涯一直留守金鶯，連續15年入選明星賽（總計18次），成為家喻戶曉的超級球星，此外防守功力也不含糊，綽號「人間吸塵器」的羅賓森，16度奪下金手套獎，可謂攻防一體。

1964年羅賓森打下28轟、118分打點，創下單季生涯新高，也帶走該季年度MVP，而在羅賓森的率領之下，金鶯6度打進季後賽，羅賓森展現大心臟，季後賽平均打擊率來到3成03，1970年世界大賽交手紅人，羅賓森在系列賽敲出2轟，打擊率高達4成29，幫助金鶯奪得世界大賽冠軍，也獲得系列賽MVP的殊榮，被譽為史上最偉大的三壘手之一。

金鶯球團對羅賓森的逝世深感悲痛，「自1995年以來，他一直是金鶯大家庭中不可或缺的一員，他將持續對球團、當地社群和棒球運動留下長遠的印象。」