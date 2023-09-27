好萊塢巨星休傑克曼（Hugh Jackman）和大他13歲的太太黛博拉李（Deborra-Lee）一直以來都是演藝圈的模範夫妻，豈料近日兩人發布共同聲明宣布離婚。對此，女方近日首度在廣播節目中吐露心聲，引發外界關注。

日前休傑克曼與結縭27年的妻子黛博拉李共同發表離婚聲明，「我們很幸運能夠作為夫妻，在一段美好、充滿愛的婚姻中，共同度過了近三十年的時光。現在我們的旅程正在發生轉變，我們決定分居以追求個人成長。」消息一出震驚外界，而大家也相當關心兩人離婚後的近況。

Hugh Jackman and Deborra-Lee Furness split after 27 years of marriage. pic.twitter.com/IiXHRlqHZ6 — E! News (@enews) September 15, 2023

據《每日郵報》報導，澳洲電台主持人凱爾（Kyle Sandilands）和傑姬（Jackie O Henderson）日前在節目上意外撥電話給黛博拉李，接通後先是表明沒有要追問離婚事件，「我們都愛妳，希望妳很好。」而黛博拉李聽聞後則回覆：「我很感激，你真貼心」。凱爾說，現階段談論該事件還太早，僅強調「如果想聊聊再打給我們。」黛博拉李接著回應：「謝謝你們！我真的真的很感激。」

Hugh Jackman and Deborra-lee Jackman Separate, Moving Forward 'with Gratitude, Love, and Kindness' (Exclusive) pic.twitter.com/qicQvfqNoE — People (@people) September 15, 2023

事實上，休傑克曼與黛博拉李於16日發出聲明宣布離婚後，現在已分居，休傑克曼近期待在澳洲雪梨的豪華公寓中好好休息。