近期多份民調顯示，民進黨總統參選人賴清德支持度呈下降狀況，不少評論並認為主因在進口蛋爭議。對此，民進黨前立委林濁水指出，本來只是件小事，會演變成現在的大災難，關鍵就是執政團隊「不講責任、只想解釋」。

台灣民意基金會昨（26）日公布了最新2024民調，賴清德的支持度為33.4%，相較於前次結果大跌了10個百分點，基金會董事長游盈隆認為，賴重挫原因之一就是進口雞蛋爭議引發系統性危機，重創民進黨支持度和總統蔡英文聲望，若再發生一次類似的猛暴性事件，那就「包起來」（指打包回家，不用選了）。

林濁水昨在臉書發文表示，有民進黨人士認為，執政團隊在解釋雞蛋事件後，衝擊會變小、危機也會落幕，然而，「解釋」的說法卻令人擔心。林濁水坦言，進口蛋爭議本來不算什麼大事，處理起來也並不複雜，沒什麼必要解釋，只要把責任交代清楚就好，而不講責任、只想解釋，這就是小事變災難的關鍵，「還要再來一次解釋？」

網友們也在林濁水的貼文留言表示，「簡單說，就是學者搞不懂人民要什麼」、「蛋價持續上漲，民眾很有感」、「笨蛋越描越黑，只缺責任歸位而已」、「整個民進黨的官員是不會犯錯的，所以何錯之有，如果有也是人民之福啊」。