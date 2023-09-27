檢調偵辦軍官洩密共諜案，查出商人謝秉成接受大陸軍情人員指示返台建立共諜網絡，吸收、拉攏多名軍官刺探、蒐集國防機密，台灣高檢署7月底聲押禁見謝秉成、「龍城部隊」陸軍航空特戰指揮部601旅「武漢營區」謝姓中校2人獲准，由於謝秉成對於案情避重就輕，檢方因2人羈押期限將於本月底屆滿，考量全案涉案軍官人數眾多，為釐清案情及共諜網絡、金流，已聲請延押謝秉成、謝姓中校2人2個月獲准。

據了解，謝秉成案是繼潛伏在台最久、吸收現退役軍官最多，被稱為「史上最大共諜案」的中共解放軍前中校鎮小江後，檢調在台所破獲的最大共諜網。但兩案不同的是，鎮小江吸收的對象大半為空軍，謝秉成則以陸軍為主。

據指出，這起軍官涉共諜案是國防部接獲線報，指航特部謝姓中校等多名現、退役軍官，與謝秉成之間有異常往來，由軍事安全總隊調查認為謝姓中校等軍官涉嫌提供機密給謝秉成後洩漏給陸方，移請調查局國家安全維護處偵辦。調查局國安處考量涉案人服役地點位於桃園市，將全案發交桃園市調查處偵辦，調查局並依據國防部鑑定外洩機密為國防機密，構成《刑法》外患罪，報請台灣高檢署檢察官指揮偵辦。

檢調懷疑，謝秉成疑因經商關係，被隸屬中共解放軍的某人民政府辦公室人員吸收，以金援及經商條件利誘要求謝在台發展共諜網絡，吸收軍官刺探、蒐集機密，謝秉成透過前陸軍化生放核訓練中心蕭姓前少校教官等人的軍方人脈，結識航特部謝姓中校等多名現役軍官，藉由謝姓中校等人取得演習文件等軍事機密，檢調針對謝秉成等涉案人實施監聽、監控等行動蒐證後，今年7月間認為時機成熟，決定收網。

今年7月31日，台灣高檢署檢察官指揮調查局桃園市調查處，兵分多路搜索約談謝秉成、謝姓中校、蕭姓前少校等人的住處、部隊辦公室、寢室等地，查扣手機、電腦及存摺等證物，檢察官訊後以謝秉成、謝姓中校2人涉嫌外患罪嫌疑重大，且因共犯大陸軍情人員在境外未到案，有逃亡、勾串及滅證之虞，聲押禁見2人獲准，另蕭男雖涉嫌重大，但因蕭有供認部分事實，沒有羈押必要，諭令60萬元交保。

檢調依據蕭姓前少校供詞，8月3日約談「正義部隊」花防部何姓少校作戰官後，再聲押何男獲准。本案涉案軍士官眾多，除了已遭收押的謝姓中校、何姓少校及獲交保的蕭姓退役少校外，還包括台中清泉崗空軍基地蕭姓作戰官、台中成功嶺104新訓旅洪姓上尉、南部某營區後備旅劉姓中士等人，均遭檢調列為被告偵辦。

由於謝秉成、謝姓中校2人羈押期限將在本周屆滿，檢方考量全案涉案人眾多，為釐清共諜網絡及金流，2人羈押原因並未滅失，有必要繼續羈押，因此已向高等法院聲請延押2人獲准，預計全案將於11月下旬偵結起訴。