台大婦產科醫師施景中分享，20多年前搶救成功的女寶寶，如今不僅健康順利的長大，還準備要結婚了，近日給他送來了喜餅，讓他看了很感動，引起網友討論，1.1萬人看哭，直呼是一個很美好的故事。

台大婦產科醫師施景中昨在臉書上分享，20多年前他接生了一個孩子，當時那個女寶寶是台大產科、新生兒科和外科團隊合作搶救成功的胎兒，如今她已長大成人要結婚了，還專程給他送來喜餅。

施景中表示，下周還有一個類似狀況的寶寶，希望這位新娘的喜氣能保佑這個寶寶度過層層難關，然後再過20或30年後，他能再收到這個寶寶的喜訊。

文章吸引1.1萬人狂讚，不少網友留言討論，「好感人的故事」、「哇！當年搶救的寶寶如今要嫁人了，美好故事」、「這盒喜餅吃起來應該更好吃喔！多了一味『幸福的滋味』」、「施醫師記性驚人，接生了數不清的寶寶，當時的狀況竟然都記得」、「好圓滿的醫病關係，真的是美好的典範」。