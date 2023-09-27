周五就是中秋節，彰化蛋黃酥名店「不二坊」及新北板橋的鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」在店休逾半個月後，今天開放現場販售，小潘還祭出排隊新規定，開賣前勿提前排隊，造成鄰居困擾，以及數量有限，排到有什麼就買什麼。
「小潘蛋糕坊」9月初突然在臉書公告，9月10日至26日店休17天，中正店、和平店兩門市不對外販售，疑似為消化中秋訂單，終於店家昨天宣布，今日下午1點門市重新開賣，「現場數量有限，排到有什麼買什麼，售完為止。造成不便，敬請見諒。」
臉書「不二坊 -僅此一家 別無分店」也早在9月1日發文，中秋店單爆滿，不再接受預訂，9月5至26日門市暫停販售，店休長達22天，今天上午9時開放現場購買，一直到29日連3天門市販售。而代購業者也摩拳擦掌，不二坊1盒15顆蛋黃酥禮盒是750元，每顆50元，今天代購價傳出漲到1盒1800至2000元的天價，等於一顆要120到133元，代購業者還公告，價格只會越來越貴。
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