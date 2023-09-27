2024總統大選，外界高度關注藍白陣營整合，如今傳出侯陣營與藍高層已有非綠陣營共推人馬對決綠營的默契，且中廣董事長趙少康於9月初密會前高雄市長韓國瑜等人，加速非綠整合。對此，資深媒體人王尚智提出2點分析，並認為最難的恐怕不是藍白談合，而是藍內部問題。

王尚智昨（26）日在政論節目《頭條開講》中指出，對於藍白合，目前要當桶箍的都是偏國民黨的人，沒有站在柯這邊或較中性的人，因此聽到的都站在國民黨或侯柯配的思路，但他認為，許多民調顯示柯侯配支持度比較高，使要當桶箍的人面臨很大阻力。

王尚智進一步提到，侯友宜從美國回來後，藍白私下不僅透過幕僚，連國民黨主席朱立倫層面、柯文哲層面都有在接觸，不過有結構性問題。王尚智直言，真正問題是國民黨內部，除了桶箍偏國民黨這邊，第二則是朱立倫從未說死究竟要侯柯配還是柯侯配，朱要的是贏，而侯能接受當副手嗎？現在最難恐非藍白談合，而是藍營內部，若侯陣營前提是侯不能當副手，恐沒什麼談的空間。

國民黨台北市大安區立委參選人羅智強則在同場節目表示，他6月拋出政黨輪替大聯盟被罵，金溥聰更公開說瞧不起他，如今願軟化是好事。羅智強強調，若真有誠心，大家好好談還是可以談出結果，關鍵是個人把私心放低，且現在談整合已很緊湊，若十月底前沒有談出來，賴清德就要放鞭炮了。羅智強呼籲以政黨輪替、台灣人民以及兩岸和平為念。