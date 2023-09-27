去年喧騰一時的「台版柬埔寨案」求職囚虐案，遭詐團囚虐而吐血、墜樓、餵毒死亡的黃女、林男、黃男3人家屬日前依《犯罪被害人權益保障法》向士林地檢署申請被害遺屬補償金，士林地檢署上月、昨天審議後認為3人確因詐團首腦「藍道」、「S姐」等人囚虐犯罪行為，造成死亡結果，決定補償3人家屬共計540萬元補償金。

法務部表示，士檢先於8月28日審議決定180萬元全數補償黃女家屬，另林男及黃男2起補償案，士檢昨(26)日由審議決定各以180萬元全數補償，因此這起震驚全國的「台版柬埔寨案」3名被害家屬總計獲得540萬元補償金。

士檢指出，「藍道」杜承哲、「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等詐團成員，佯稱股票名嘴招攬投資，誘騙民眾下載APP，利用柬埔寨境外「盤口」人頭帳戶將不法所得以虛擬貨幣洗錢，一個月內就有246人被騙 ，詐騙金額3億9667萬多元。

杜、傅、陳等人為能長期大量使用人頭帳戶，又不願花錢支付人頭成本，傅、陳2人上網刊登高價承租金融帳戶與高薪求職訊息，吸引社會底層上門，誘騙61人當人頭帳戶 ，卻予囚禁凌虐。警方接獲家屬報案，去年11月1日赴該集團新北淡水囚禁據點救人，3日在桃園中壢據點營救第2批，竟發現有3人不堪凌虐死亡，案件曝光後震驚全國。

士檢查出，傅、陳等人指使詐團成員，對求職者以布條蒙眼、塞口，手銬束帶限制行動，若有不從則電療生殖器，餵食含有安眠藥或FM2的泡麵，讓對方昏睡。傅女等人見有人死亡，卻置若罔聞，以每具屍體50萬元要詐團少年成員棄屍，事後還在詐團群組嗆聲「買一送一」，棄屍只願付半價，清運屍體少年不敢吭聲。

3名死者中，黃姓男子去年10月7日起遭囚禁，被上銬、以電擊棒電擊、持鋁棒或甩棍毆打，命其唱歌娛樂現場控員方式凌虐。11天後，黃男趁控員不注意，攀爬房間浴室窗戶不幸墜樓死亡。10月19日晚間詐團將屍體裝進行李箱，載至南投縣水里鄉山區棄屍。

另黃女去年9月26日起遭拘禁凌虐，因患肝硬化，腹腔積水，腹部腫大，去年10月27日晚間吐血，因大量出血及低血溶性休克而死亡。至於林男去年10月13日起遭拘禁凌虐，因林男患有高血壓、心臟疾病、慢性腎炎，拘禁期間狀況惡化未能就醫，又遭餵食FM2，於去年10月28日因心肌梗塞死亡。詐團去年10月29日凌晨將黃女、林男屍體裝入太空包，載運至桃園市龜山區，將屍體丟下山坡棄屍。

士檢去年12月27日首波偵結本案，依私行拘禁致死、遺棄屍體、加重強盜、組織犯罪等罪起訴「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋29人，均具體求處重刑。其中傅女、陳男遭求處無期徒刑，士林地院定11月22日宣判。

另今年6月，士檢第二波偵結，依私行拘禁致死、貪汙、洩密等罪起訴集團首腦「藍道」杜承哲、收賄當「內鬼」的前台北市警局寧夏路派出所長葉育忻、陳姓律師共7人。這部分案情士林地院仍在審理中。