陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營馬祖南竿海龍蛙兵，昨（26日）進行「離岸滲透科目」水下訓練，訓練後於清點裝備時竟發現短少了一個T91步槍的彈匣，以及彈匣內的20發空包彈，目前相關單位已接獲通報，正在釐清遺失裝備去向及原因。
據了解，昨（26日）蛙兵搭乘膠舟，在進行滲透突擊訓練時，過程中有隊員將彈匣遺落，幸好彈匣僅有裝空包彈，不會有太大影響。經《中時新聞網》記者詢問，直至截稿為止，陸軍航特部尚未回應說明。
陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營馬祖南竿海龍蛙兵，昨（26日）進行「離岸滲透科目」水下訓練，訓練後於清點裝備時竟發現短少了一個T91步槍的彈匣，以及彈匣內的20發空包彈，目前相關單位已接獲通報，正在釐清遺失裝備去向及原因。
據了解，昨（26日）蛙兵搭乘膠舟，在進行滲透突擊訓練時，過程中有隊員將彈匣遺落，幸好彈匣僅有裝空包彈，不會有太大影響。經《中時新聞網》記者詢問，直至截稿為止，陸軍航特部尚未回應說明。
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