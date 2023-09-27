現在越來越多ATM有存款功能，沒想到竟有民眾拿著上百萬「一次15萬，一筆一筆慢慢存」，網友好奇「去銀行不會比較快嗎？」內行人則表示，去銀行還要填單子、排隊，要等更久，甚至會被行員關切或被推銷儲蓄險，認為在ATM存快又方便。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」社團發文表示，日前要去超商ATM匯款，結果看到一位正在使用ATM的民眾帶了一個大購物袋，裡面裝滿千元鈔；由於ATM存款每筆上限15萬元，民眾一筆一筆慢慢存，粗估存了上百萬元。

原PO驚呼「身為窮人的我實在難以理解，去銀行不會比較快嗎？」許多網友都認為去銀行存會等更久，「平常一兩百萬存不用半小時，銀行要等更久，幹嘛不去ATM就好」、「銀行要取號、排隊、填單子，超商直接放進去就好，還是有差」、「銀行只開到3點半，可能錯過了營業時間又必須把錢存進去吧」、「超商真的比銀行快，不要懷疑！」

也有網友分享經驗，認為到銀行存、領大額現金多少都會被關切，「去銀行存50萬以上，行員就在那邊問東問西，沒比較快，認識很多做生意的都喜歡直接存ATM」、「銀行很愛問東問西，領個100萬像在身家調查，後來就在ATM領了，雖然分好幾天會比較麻煩」、「每次拿個10幾去存，他們都會看存摺金額，然後開始推銷儲蓄險。」