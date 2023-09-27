喜歡嗎？爸爸買給你。但替子女信用卡埋單金額太高，可能會被課徵贈與稅。國稅局近期即有一案例，是父親全年替小孩代扣支付信用卡款300萬元，超過單年244萬元贈與免稅額而被補稅。

財政部臺北國稅局表示，近來查獲民眾以自己的銀行帳戶代扣繳子女信用卡費，代繳之信用卡費已超過贈與稅免稅額卻未申報贈與稅，遭補繳稅款。

依遺產及贈與法第5條第1項規定，在請求權時效內無償免除或承擔債務者，其免除或承擔之債務，以贈與論課徵贈與稅；父母代子女繳納信用卡費，實質上與贈與現金或存款無異，應於當年度贈與總額超過免稅額時申報贈與稅。

舉例說明，A先生自銀行帳戶代扣繳配偶、子女3人之信用卡卡費，111年度合計繳納信用卡費800萬元，其中300萬元屬子女之信用卡費，經該局查獲，核課A先生應納贈與稅額5.6萬元〔（300萬元-免稅額244萬元）＊10％〕。

該局呼籲，父母替子女繳納信用卡費如超過當年度贈與稅免稅額時，應依法申報贈與稅。若仍有疑義或不諳稅法規定者，請撥打該局免費服務電話0800-000-321洽詢，將有專人為您服務。