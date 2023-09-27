綜藝界天王胡瓜近來健身有成，成功減重12公斤，整個人回春不少，引起諸多網友熱議，不過卻也傳出花邊新聞，據悉他對「樂天女孩」熊霓照顧有加，導致老婆丁柔安內心起了疙瘩，只要聽到女方名字，情緒都會起伏相當大。

根據《鏡週刊》報導，胡瓜先被傳出與宋羽葤走得很近，不僅對對方照顧有加，工作結束後還會私下相約，不過宋羽葤成為《小明星大跟班》代班主持人後，這段關係便不了了之，目前則傳出與「樂天女孩」熊霓過從甚密，不僅曾現身桃園棒球場，就連錄影時，製作單位都將熊霓安排到胡瓜旁邊，似乎想增加互動，當天錄影結束後，胡瓜還與熊霓雙親一同到餐廳用餐，可見關係匪淺。

胡瓜如今與熊霓傳出花邊新聞，讓平常忙著打理胡瓜事務的丁柔安相當在意，畢竟相差44歲的組合，被傳得煞有其事，讓她只要聽到熊霓的名字被提起，情緒都會起伏超大，一時半刻難以平復，不過近來胡瓜被拍到結束聚會後，載著丁柔安遊車河，兩人還到河濱公園愜意散步，過程中更不時做出親密舉動，看來夫妻倆依舊愛得甜蜜，不受外界傳聞影響。

熊霓2021年以第一名佳績入選「猿來是妳」活動，擁有姣好面貌及魔鬼身材的她，曾以一段3分鐘應援影片紅到日本，不僅被封為「峮峮接班人」，更成為綜藝節目力邀的對象，星途備受看好。