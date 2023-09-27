小編今（27）日精選5件不可不知的國內外財經大事。華為25日發表會再推頂級旗艦手機Mate 60 RS，零組件供應鏈齊聲同樂。不過同是手機晶片處理器大廠，聯發科、高通均嚴陣以待，主因先前分食華為釋出之大餅，恐將逐步被討回。對聯發科來說，華為新機雖定位高階款，對主攻中低階5G晶片的聯發科沒有直接衝擊，但法人認為，華為不排除未來也會推出中低階5G手機晶片，深化鴻蒙系統生態系，進一步對聯發科市占產生壓力。

【1】華為強勢回歸 聯發科、高通剉咧等

近期華為強勢回歸，繼Mate 60 pro低調開賣之後，近期再推旗鑑級RS。歷經三年的沉潛，華為完成作業系統、軟體、資料庫等基礎軟體的全面自研，也完成1.3萬顆零部件的國產替代開發，並積極花費重金投入半導體供應鏈。

受衝擊最大便是主打高階市場的高通，主流機種聯發科未受到直接影響，但華為逐步往中低階機種滲透的可能，聯發科也必須嚴陣以待。

【2】美10年債殖利率 創16年新高

美國聯準會（Fed）將維持更長時間的高利率，刺激10年期美國公債殖利率衝上4.566％，創下2007年以來的16年高峰，連帶影響台灣市場，26日除短年期公債ETF基金平均小幅上漲0.2％外，各類債券ETF基金全面走跌，其中，長天期公債ETF基金成為重災區，平均下跌約1.5％左右。

【3】穆迪警告 美政府若關門 恐危及AAA信評

美國兩黨在預算問題上爭執不休，導致聯邦政府關門危機不斷逼近。國際信評機構穆迪警告，如果聯邦政府陷入停擺，恐讓美國AAA最高信用評級面臨下修風險。

【4】台幣、日圓慘貶 人民幣獨升

亞幣26日普遍下挫，新台幣與日圓雙雙跌到約11個月低點，唯人民幣一枝獨秀。新台幣因外資爆量匯出，最後收在32.228元，貶值8分，續創逾十個半月新低，日圓兌美元盤中貶破149元，創去年10月以來新低。

【5】綠媒巨獸？中嘉股權疑三立集團吃27％

中嘉有線電視傳出股權異動，立法院26日邀請行政院長陳建仁進行施政報告並備詢，立委陳椒華質詢時揭露三立集團透過不同公司層層持有中嘉股權，且加計股權轉移、人頭代持合計持股達27％，違反NCC當初核准泓策創投併購中嘉的附負擔條款，情節重大時，恐有撤照之虞。