九月是國際失智症月，杏輝藥品在七月底發起「杏輝蓉憶記為您捐愛心」活動，消費者購買蓉憶記，杏輝藥品就相對提撥基金，近兩個月來吸引許多消費者熱情參與，杏輝總經理白友烺日前特別參加了宜蘭縣失智症照顧服務協會所舉行的「樂智運動會」活動，捐出三十萬愛心款項，提供協會做為失智症照顧服務經費。

杏輝藥品除了捐贈愛心款項之外，也在樂智運動會現場設置互動攤位，透過簡易翻牌記憶遊戲，讓大家腦力激盪、訓練認知能力，增進互動交流。(戴志揚翻攝)

杏輝總經理白友烺表示，杏輝推動本次活動不單只是做為號召及捐款的單位，更邀請了頂尖醫師與學者，舉辦以失智預防為主題的生醫論壇及健康講座。杏輝深刻體會失智症所帶來的生活變化及其照護問題，都是患者及家屬須面臨的困境，期盼藉由這次活動，讓社會大眾了解，關注自身健康，及早預防的重要性。杏輝藥品除了捐贈愛心款項之外，也在樂智運動會現場設置互動攤位，透過「不卡關 好蓉憶」簡易翻牌記憶遊戲，讓大家腦力激盪、訓練認知能力，增進互動交流。

杏輝藥品除了捐贈愛心款項之外，也在樂智運動會現場設置互動攤位，透過簡易翻牌記憶遊戲，讓大家腦力激盪、訓練認知能力，增進互動交流。(戴志揚翻攝)

神經內科醫師翁資盛就提醒，大腦認知功能在40歲就開始逐漸衰退，不良的生活習慣也有可能會加速大腦功能提早退化。建議民眾要及早加強腦部保養，平常可以從飲食保健著手，多攝取優質蛋白質、富含Omega-3脂肪酸，以及負責保護腦細胞的抗氧化食物。翁資盛醫師也說，透過補充有國家健康食品認證的保健品，也是有效的方法。

蓉憶記膠囊，由天然罕見寄生植物「管花肉蓯蓉」中提取AIE2成份，是經國家認證的健康食品，可幫助思緒清晰、延緩老化，有助於改善記憶學習能力及保護神經細胞受損的能力。許多研究也顯示，日常規律運動亦有助於促進腦部血液循環、刺激腦細胞生長，不僅能降低健康者罹患失智症的風險，還能減緩失智症患者生理機能的退化速度。