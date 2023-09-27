主播出身的李芳瑜因外型甜美，被外界封為「甜心主播」，2016年她與身為上市公司董事的老公結婚並育有一子，仍會上許多綜藝節目作客，也時常在社群平台分享生活。近日她上節目分享當時自己生產完，先生會送甚麼禮物犒勞她的辛苦，笑稱：「我就看老公的誠意到哪？」

李芳瑜日前參與謝震武主持的節目《震震有詞》，聊到婚後備孕兩年，好不容易平安生產，看著新聞常出現斗大的標題「某女星生產完獲得一棟房子、某主播生產完婆婆給2百萬」，但自己卻是什麼都沒有，就開始試探先生會送什麼生產禮物。

生產後不久，李芳瑜的生日到了，當天先生準備了一束花跟一個大箱子，提醒她禮物很難買得到，因此一年內不能再要求禮物，「當我打開箱子時覺得不妙，從包裝上看來不是期待中的精品包，竟然是心型鐵鑄鍋」。原來是先生記得她說過「這款鐵鑄鍋很可愛」，所以買來當作生日禮物，李芳瑜哀號：「我的生產、生日禮物竟然是一個鑄鐵鍋，我自己可以買好嗎！」

一旁的來賓黃越綏笑稱：「多少先生根本不記得太太說過什麼話，但妳先生記得講過的鍋子還有準備一大束花，或許他不夠體貼，但妳為什麼不能直接講要什麼禮物呢？」