繼上周三聯準會釋出利率可能「升更高、高更久」的鷹派政策前景後，美國10年期債息便站上近16年高點。這削弱了股票這類風險資產的吸引力。

美國聯邦政府可能在周末局部關門，加劇了投資人的不安情緒。國際評級機構穆迪周一警告，美國政府關門將損害該國的3A頂級信評。

明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）周二表示，他認為美國經濟「軟著陸」的可能性比較大，但也表示聯準會為了戰勝通膨，需要「顯著」提高利率的機率為40%。向來被視為立場偏向鷹派的卡什卡里在前一日表示，有鑑於美國經濟驚人的韌性，為了讓通膨率回落到2%目標，聯準會可能需要進一步提高借貸利率，並維持高利率一段時間。

此外，油價上漲以及在「底特律三雄」發動的罷工，也都給市場帶來壓力。

周二收盤，道瓊指數跌388.00點或1.14%，收33,618.88點。標普500指數跌63.91點或1.47%，收4,273.53點。那斯達克指數跌207.71點或1.57%，收13,063.61點。費城半導體指數跌59.84點或1.77%，收3,329.62點。

標普500指數11大類股全面收黑，能源股跌0.5%，災情最輕。對利率敏感的公用事業股重挫3.05%，跌幅最大。同樣對利率敏感的房地產股亦大跌1.78%。權重高的科技類股跌1.78%。成長型股票雲集的非必需消費類股跌2.03%。

今年帶動美股走高的巨型股全跌。蘋果跌2.34%，微軟跌1.70%，亞馬遜跌4.03%，Alphabet跌1.94%，特斯拉跌1.16%，Meta跌0.62%，輝達跌0.74%。

美國聯邦貿易委員會（FTC）對亞馬遜提起反壟斷訴訟，該電商巨頭跌勢尤重。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌0.85%。

投資人將密切關注周五公布的8月個人消費支出（PCE）價格指數，以了解新的通膨形勢。本周焦點尚包括耐久材數據、美國第二季國內生產毛額（GDP），以及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）等央行決策官員發表的談話。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為5.9：1，有37檔創新高、388創新低。

那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.1：1，有35檔創新高、390檔創新低。

美國交易所成交量約為102億股，與20日均量差不多。