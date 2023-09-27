聯合報今（27）日公布最新2024總統大選民調，民進黨參選人賴清德以30%支持度領先，後續分別為民眾黨參選人柯文哲的21%、以及國民黨參選人侯友宜20%。另於在野整合方面，則是無論鴻海創辦人郭台銘是否參戰，只要整合成功皆能贏過賴清德。

《聯合報》最新民調亦有做4腳督，賴清德以28%支持度居第一，柯文哲20%排第二、侯友宜以18%排第三，郭台銘僅僅只能拿到10%。另針對民眾是否希望下架民進黨，民調顯示有30%選民表態非常希望，15%認為還算希望，總計有45%選民希望政黨再輪替，剩下37%為不希望民進黨下架、18%沒意見。

另《聯合報》也針對「藍白整合成功，郭台銘是否參選」對2024選戰是否有影響進行調查。首先是在郭參選的情況，藍白合會以36%超過賴清德28%的8個百分點、郭台銘以12%墊底、剩下24%為「未表態」。

但若是郭台銘最後關頭退選，《聯合報》民調分析指出，讓綠營敗北的機率更大，有高達47%的選民會力挺藍白推出來的人選，賴清德支持者略攀升到32%、兩方差距拉大到15%，剩下「未表態」占21%。

該民調也詢問，41%期盼在野整合的民眾，希望藍白合由誰主導，結果侯友宜占38%、柯文哲27%、郭台銘僅21%。

《聯合報》此次調查日期為本月22日至25日晚間，調查對象為20歲以上民眾，並依性別、年齡及縣市人口進行加權，訪到到1082位成年民眾，此外有339人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差約在正負3個百分點以內；調查方式為全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，並藉由增補市話未能接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點；經費為《聯合報》。