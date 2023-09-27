多次揭發進口蛋疏失的農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘，日前才遭網友恐嚇，昨（26）日又傳出，他的信箱遭不肖人士盜用，寄恐嚇信件到總統府。沒想到，昨最早曝林裕紘信箱遭盜用的媒體人黃揚明，今公布他自己的信箱也遭盜用，直呼「放馬過來」，網友們也氣得點名數發部開罵，質疑該部到底在幹嘛？

黃揚明昨在臉書發文指出，林裕紘告訴他信箱遭盜用，寄了宣稱已放炸彈等內容的信到總統府、多個地檢署、法務部等機關，所幸陳情信箱都有確認機制，他才知網軍在惡搞他。後總統府發言人林聿禪揩指總統府已向警方報案。

沒想到黃揚明今在臉書發文指出，他也收到了法務部最高檢察署地確認信件，根據截圖顯示，這些寄信者化名「黃揚冥」、「黃揚揚」，聲稱已在故宮、台北101放了定時炸彈，2到4個小時之後，炸彈就會爆炸。黃揚明怒嗆，看來現在騷擾對象換成是他了，「放馬過來！」

許多網友也在黃揚明的貼文留言表示，「太可怕了，以前馬英九執政每天被照三餐罵，也不會有這種事發生」、「數發部只負責領薪水嗎」、「數發部去哪裡了」、「數發部都管不了，資訊的氾濫問題放著給他爛」、「數發部到底在幹嘛」。