南韓性感女神「DJ SODA」今年8月參加日本大阪音樂祭時，遭台下多位觀眾伸出鹹豬手襲胸，事後主辦單位也提出刑事告訴，而當天襲胸的兩名男子也透過YT影片致歉；如今事隔一個多月，DJ SODA 於節目上重提此事，坦言還心有餘悸，且事後還因壓力大暴瘦5公斤。

DJ SODA在本月26日登上節目《我現在生氣了》，被問及在大阪參加音樂節遭到襲胸的事件，她表示，自己當時和平時表演時一樣，在表演最後一首歌時走到台下，但卻突然有好多隻手向她的胸部襲來，「當時我一手拿著麥克風，另外一隻手被台下觀眾抓住，所以整個束手無策，第一次遇到在表演時有人把手伸進我的衣服裡」。

DJ SODA坦言：「表演結束後我感覺自己好像動物園裡的猴子，從來沒有這樣感到恥辱過」；由於當時許多粉絲將畫面拍下，因此把加害者的臉也拍進去了，而她已向主辦單位委託，目前正在進行訴訟。

然而，當她被問及加害者是否有道歉，她則回答：「並沒有直接跟我道歉，有2個加害者跑去找日本有名的YouTuBer說明情況，也錄下了前往警察局接受調查的過程」；DJ SODA透露，自己至今回想起當時的情形，手還會發抖，「在那之後因為心情受到很大影響，一個禮拜就瘦了5公斤，現在能在這裡說出這些話也是提起了很大的勇氣」。

此外，DJ SODA委屈落淚提到，事發後網上有許多指責她穿著、形象外放等二次傷害的留言，「甚至有指責我穿著，還有質疑我是因為討厭日本而自導自演假裝被性騷擾的言論」讓她大受打擊。

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