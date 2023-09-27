大同公司前董事長林郭文艷3年前在股東常會以禁止陸資及未向主管機關登記併購目的等理由，宣布排除以總統蔡英文表哥王光祥為首的市場派「羅得」、「競殿」投資等法人及自然人的28個股東表決及選舉權，但隔天大同股價暴跌，市值蒸發49億元，因此遭股東告發涉嫌《證交法》特別背信罪，台北地檢署日前不起訴林郭文艷，案經再議，遭台灣高檢署駁回，林郭文艷獲不起訴處分確定。

林郭文艷遭股東告發，她在2020年6月30日大同公司召開股東常會時，利用擔任會議主席的機會，要司儀宣布，以禁止陸資及未向主管機關登記併購目的等理由，宣布排除市場派羅得投資、競殿投資等公司及自然人的股東表決及選舉權，遭排除的共計28戶股東，共持有大同公司53.32％股權。

股東指控，林郭文艷因擅自踢除多數股東的權利，導致大同公司股價隔天暴跌，市值減少49億元，且事後其他股東另召集股東會，重新改選董事，導致大同公司因再開會多花1742萬餘元，造成大同損失，林郭文艷涉嫌違反《證交法》。

檢方調查時，林郭文艷辯稱，大同經營權爭執多年，金管會對陸資購入大同股權已開罰3次，羅德公司、競殿公司、三雅公司負責人王光祥過去就多次表明要取得大同經營權，但依《企業併購法》規定，若購買股權超過10％，取得經營權門檻，要向主管機關申報勾選「為併購而取得(股份)」。

檢方認為，當時林郭文艷曾向律師諮詢，發現羅德3家公司未據實填寫取得股份的目的，依據律師意見，決定排除這28戶股東的表決和投票權，難認主觀上有背信犯意，況且林郭文艷無法預期大同公司股價會因此驟跌，或是要重新召開股東會，林郭文艷罪嫌不足，本月1日處分不起訴林郭文艷。

檢方將全案依職權送台高檢署再議，台高檢審核後認為再議無理由，予以駁回。因此林郭文艷獲不起訴處分確定。