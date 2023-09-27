美股道瓊暴跌將近400點，費半指數也殺破近2%，台股走勢受到影響，以16273.84點開出，隨後下跌超過50點，權值股台積電下跌3元，觸及516元，明揚被打入全額交割，股價連三天跳空跌停。

台股昨（26日）下跌176.16點，收在16276.07點，成交值為2343.72億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超266.84億。自營商賣超69.47億，投信買超34.06億，外資及陸資賣超231.43億。

美股持續疲軟，四大指數皆墨，道瓊下跌388.00點（或1.14%）至33618.88點，那斯達克指數挫低207.71點（或1.57%）至13063.61點，費城半導體跌59.84點（或1.77%）至3329.62點，標普500指數挫低63.91點（或1.47%）至4273.53點。

高爾夫球製造商明揚屏東工廠發生重大爆炸意外，造成9死1失蹤逾百人受傷的慘況，由於明揚已遭勒令停工，股價連續兩天跳空跌停，櫃買中心26日晚間也宣布明揚被打入全額交割股，證券經紀商於接受委託買賣時，應先收足款券，才能辦理買賣申報。