破天荒！台美境外軍事合作又添一筆。消息人士表示，今年8月間，空軍防空暨飛彈指揮部愛國者三型飛彈連、以及陸軍防空飛彈連官兵，由我空軍派遣C-130運輸機，多批次秘密飛往我國友邦帛琉，並由美方負責運送我方在美國的愛三發射裝備運送到當地，並在美方協助下在當地小島進行愛三飛彈試射，命中率百分百，成效相當卓著。

據了解，這項任務被列為高度機密，除了演訓單位外，幾乎無人知曉。而選擇在帛琉試射愛三飛彈，也是因為當地位處太平洋偏遠處，較難受到外在或他國干擾，得以讓機密任務遂行。

圖為我國愛三飛彈系統監控空中戰備任務。(軍聞社)

知情人士表示，我方購買的愛國者三型飛彈，部分還在美國，當作我方人員訓練用途。這此在帛琉演訓，美方就是將這批裝備運送到帛琉後，交由我方人員操作。

據透露，飛彈指揮部官兵是在8月間，由空軍派遣C-130運輸機，多次載運官兵前往當地，同時也有陸軍防空連官兵。在當地除了試射多枚愛三飛彈外，同時也聯合演訓發射陣地野戰防空計畫。這也是台美雙方在第三國境外軍事交流上，一次重大的突破。

美國售我愛國者三型飛彈多年以來，因涉及美國及日本等盟國飛彈參數安全考量，從未曾同意我在台灣打實彈，目前已知僅在美國本土試射2次。雖然美方表示，只要我方保防措施做好，愛國者三型可以在國內試射。但是至今仍未點頭同意，我方射擊愛三飛彈仍須要到美國去打。

軍方官員也坦言，飛彈試射一定要先公告，試射時間就很難保密，再者，台灣距大陸太近，加上中共的偵察機艦頻繁出沒，要完全做好這些保防措施，防範試射時中共偵蒐參數與訊號，美方還不太放心，愛三彈在台實彈試射尚難實施。

據了解，目前愛三彈打實彈應有兩次，都是在美國本土射擊。第一次是2016年，我飛彈指揮部派官兵前往美國新墨西哥州白沙飛彈測試場，首度進行愛三彈的實彈射擊，驗證接戰能力，這是繼日本之後，第2個打愛三彈的國家。第2次是根據2021年的「台美聯合防空」會議，律定當年赴美進行實彈射擊，是愛三彈第2次赴美打實彈。至於愛國者二型飛彈，國軍目前年年都會在台灣實施實彈射擊，但是月前在九鵬基地試射時，不慎發生發射後提前引爆意外，目前仍在調查原因當中。

無論如何，能在帛琉試射愛三打實彈，確實是台美雙方交流中的重大突破。