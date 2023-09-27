旅美波士頓紅襪隊台灣好手張育成今天清晨搭機返台，吸引30多名球迷到桃園國際機場接機；他表示，新球季還是希望能留在美國為目標，但也不排斥包含亞洲等各個大聯盟。

張育成搭乘中華航空班機，在清晨5時22分返抵台灣，他先是緊緊抱著前來接機的妻子，隨後更一一與球迷們合照簽名；還有球迷特別從新竹、桃園騎機車到桃園機場接機，卻因為機車不能進入機場園區，只好轉搭計程車趕到航廈。

張育成接受媒體聯訪表示，回顧今年他覺得沒有那麼順利，開刀、下放、還有腦震盪，覺得自己蠻辛苦的，希望可以建立自己更多信心，迎接後續賽季，因為已休息了3個星期完全沒有動，都是在補眠睡覺，目前腦震盪傷勢已經百分之百好了。

張育成說，預計在10月底就開始為明年準備，進行體能等基礎訓練，本季在大聯盟共打出6發全壘打，至於下一步規劃，他雖然希望能留在美國，但也不排斥包含亞洲在內的各個大聯盟，不過目前還有合約在身，可能到年底才會較有接觸，目前先做好訓練，把自己準備好比較重要。

張育成指出，最近臉書（Facebook）上有跳出高中時的照片回顧，看到時覺得自己長大了，但還沒有完成心目中的目標，還要繼續努力加油。

張育成說，這次返台，必須先完成工作再回去迎接女兒，令他非常期待，由於自己沒有陪伴在老婆身邊，覺得老婆很辛苦；返台後後換他當超級奶爸，順便調整時差，讓老婆好好休息。（編輯：陳仁華）1120927