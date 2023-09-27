來自烏茲別克的「體操媽媽」奧克薩娜（Oksana Chusovitina），在25日登場的跳馬資格賽成為全場矚目焦點，兩回合奧克薩娜跳出12.949高分，以排名第5成績晉級決賽，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

奧克薩娜今年48歲，對於大部分的選手來說已經是享清福的年紀，奧克薩娜從蘇聯時代就開始參加世界級賽事，是奧運的「8朝元老」，在世錦賽（3面）、奧運（1面）和亞運（2面）都有奪下金牌的紀錄。奧克薩娜的職業生涯遭遇許多挑戰，歷經2次阿基里斯腱斷裂、帶著白血病的兒子對抗病魔，以及轉籍加入德國的爭議，但都澆不熄奧克薩娜對於比賽的熱情。

2021年東京奧運，奧克薩娜跳馬項目資格賽只獲得第14名，讓她暫時拋開比賽回到家庭，但奧克薩娜仍下定決心力拚亞運舞台，並宣布回歸選手身分。在當天的資格賽中，被球場熱烈吶喊聲所包圍的奧克薩娜，果真順利闖進跳馬決賽，賽後奧克薩娜則是一邊揮手，並比出愛心表達感謝之意。

根據《新華社》報導，奧克薩娜賽後受訪時，被現場記者稱讚是本屆亞運最受歡迎的選手，奧克薩娜笑著說，「這是因為我年紀最大吧？」奧克薩娜接著表示，「雖然對於今天的成績不滿意，但進入決賽的目標已經達成，一定要拿獎牌回去。」