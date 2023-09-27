國民黨總統參選人侯友宜在美國重申支持符合中華民國憲法的「九二共識」，引發關注。國民黨台北市大安區立委參選人羅智強認為，侯友宜基本上是服膺馬英九「親美友日和陸」路線，且兩岸關係如今在倒退，要回到兩岸可交往狀態，前提就是回到九二共識。學者江岷欽則指，若說不接受一國兩制，難道還接受一國一制或其它的嗎，認為大家應留些戰略模糊空間讓時間解決，

羅智強昨（26）日在政論節目《頭條開講》中提到，馬英九路線是以九二共識為基底，以台灣戰略地位而言是「親美友日和陸」，若往外交延伸是外交休兵、往兩岸就是深化經貿，往美國延伸則為國防戰略合作。羅智強說侯大致服膺馬英九路線，且現在能做到回九二共識最重要，因兩岸關係有退中回穩及穩中求進兩路線，但兩岸關係如今在倒退，要回到兩岸可交往狀態，就是回到九二共識。

羅智強進一步指出，在馬英九執政時，有所謂淺水區及深水區經營，在淺水區經營包括23項協議、ECFA等障礙比較低的狀況下大家進行交流，大部分都成功，最後在服貿跌跤，因民進黨把經濟議題政治化，讓服貿變深水區題目。羅智強說深水區題目是所謂政治性東西，包括馬習會、和平協議及兩岸方案，三樣中僅馬習會達成，但這件事也豎立里程碑。

羅智強認為，包括賴清德也曾說要跟習近平吃晚餐，將來若柯、侯恢復兩岸領導人會面，將是正面進步。

世新大學教授江岷欽則在同場節目中直言，柯文哲、侯友宜可以談九二共識，因不支持九二共識的人票都流到賴清德身上，也不會投給他們，若擔心講九二共識票會跑掉，是「想太多了」。江岷欽也提到，若不接受一國兩制，難道要接受一國一制嗎？現在有四種選擇，包括一國一制、一國兩制、兩國一制、兩國兩制，若兩國就是戰爭也不用談了，但一國一制、一國兩制下，所謂一國要不要回到九二共識，大家留些戰略模糊空間讓時間解決，回到原來的基礎上。