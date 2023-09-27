台北地檢署

百億大亨朱國榮因被訴炒作龍邦國際股票及併台壽保的內線交易案，二審院各判8年及16年徒刑，他日前因未向派出所報到，疑似偷渡出境逃匿，台灣高等法院上周已對朱發布通緝，時效30年，刑事局已經組成專案小組追緝，向台北地檢署報請指揮偵辦。北檢已依《入出國移民法》分案，追查朱下落及疑似協助他偷渡出境的共犯刑責。

高院上周開庭訊問當年出4億元幫朱交保的朱國榮妹妹朱佩瑜，她說自己也找不到朱國榮，如果法官要沒收4億元，那她也沒辦法。法官近日將裁定沒收4億保證金。

朱國榮在2011年到2013年間利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，拉抬股價再倒貨給國寶人壽，坑殺散戶，二審高院判刑8年，他另與女性友人林桂馨在2013年2016年間，用大量人頭帳戶操縱龍邦股價，另涉中信金併台壽保內線交易，二審重判16年徒刑。

朱因炒股案，曾創下司法史單一個案最高交保金4億元紀錄，他後來另涉松崗資產管理公司炒股案，檢方訊後以1億元交保，朱國榮偵審中以5億元獲保。