統一發票7、8月於25日開獎，一名男子表示，7、8月的發票共中獎7張，總金額6100元，他將雲端發票App中獎畫面截圖上傳，整頁中獎畫面令人羨慕，但有眼尖網友發現，他兩個月發票多達756張，總消費金額是32萬8944，紛紛留言問他「到底怎麼辦到的？」

原PO前天（25日）於論壇《Dcard》指出，7、8月的雲端發票共756張，總消費金額為32萬8944元，當中有4張發票中獎，分別是3張六獎200元和1張四獎4000元；另外他還中3張雲端獎，中獎金額都是500元，7張發票可拿6100元，他感嘆中獎發票都是用錢堆起來的。

圖文曝光，網友對原PO兩個月累計756張發票，月花32萬感到驚訝，「原本想說為什麼別人都中那麼多發票，我都不會中，看到消費金額，我選擇閉嘴」、「756張發票到底是怎辦到的」、「月花30多萬？」、「兩個月700多張發票？我以為我200張已經算多了」。

原PO事後也在留言區回應網友疑惑，他說家裡是開早餐店，會幫忙買原物料、繳工程款，加上他會幫家人買生活必需品，才會有這麼高的消費金額。