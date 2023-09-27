一名女網友分享，某天洗衣服發現洗衣機卡住了，打開一看竟有一條淺墨綠色的小蛇漂在泡沫之中，讓她當場嚇歪，立刻打電話給消防隊處理，對方看完以後表示小蛇沒有毒，這才讓她鬆口氣，而超驚人的照片也吸引1千多人朝聖狂讚。

一名女網友近日在臉書社團《爆系知識家》上分享，某天洗衣服到一半，發現洗衣機好像卡住了，打開一看洗衣機裡面竟有一隻小蛇。從照片中可見，滿是泡沫的洗衣筒裡漂著一隻淺墨綠色的小蛇，身上有一圈圈的黑色花紋，讓原PO好奇詢問，有沒有人知道這是什麼蛇？

驚悚照片吸引了千人狂讚，不少網友留言討論，「為何洗衣機會跑蛇進去？」、「我會嚇死，以後不洗衣服了」、「蛇蛇：難道這就是輪迴嗎？好多泡泡」。另有內行網友解釋說，這條應是王錦蛇的幼蛇，是沒有毒的蛇類，遇到驚嚇會分泌有臭味的液體來嚇跑敵人，因此俗稱為「臭青母」或「臭青公」。

原PO也在留言處補充說，後續她有聯絡消防局，對方看了說沒有毒，建議她可以放生就好，而她也已經將誤闖洗衣機的小蛇放生到野外，不過事後她還是害怕，因此洗衣機裡面的衣服，最後都是拿夾子夾起來，深怕裡面還有別隻蛇。